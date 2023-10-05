Оборонці знищили ще 580 окупантів та 12 танків ворога, – Генштаб

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили близько 580 окупантів, 12 танків та 26 броньованих машин ворога. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 280 470 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,
- танків ‒ 4 757 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,
- артилерійських систем – 6 643 (+31) од,
- РСЗВ – 804 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 948 (+2).
Нагадаємо, учора ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки на Донеччині. Росіяни безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Григорівки, Кліщіївки, Андріївки, Авдіївки та Ласточкіного. Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.