Оборонці знищили ще 580 окупантів та 12 танків ворога, – Генштаб

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили близько 580 окупантів, 12 танків та 26 броньованих машин ворога. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 280 470 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,

танків ‒ 4 757 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,

артилерійських систем – 6 643 (+31) од,

РСЗВ – 804 (+2) од,

засоби ППО ‒ 540 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),

крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 948 (+2).

Нагадаємо, учора ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки на Донеччині. Росіяни безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Григорівки, Кліщіївки, Андріївки, Авдіївки та Ласточкіного. Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.