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Суд залишив директора сумського департаменту інфраструктури під вартою

Втім, він може внести заставу у розмірі понад 1,4 млн гривень.

Суд залишив директора сумського департаменту інфраструктури під вартою
Фото: Нікіта Галка/Суспільне.Новини

Антикорупційний суд залишив під вартою на 2 місяці із можливістю внесення застави директора департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу.

Про це повідомляє Суспільне.

Журба зможе внести заставу - понад 1,4 млн гривень.В такому випадку йому потрібно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.

Прокурори просили для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн гривень, в свою чергу адвокат клопотав про не пов‘язаний з триманням під вартою запобіжний захід.

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"Тримання під вартою мого клієнта зараз проводиться в неналежних умовах. Особа перебувала два дні в ізоляторі тимчасового тримання, в нього болить спина, він має певні специфічні хвороби, які пов'язані з тим, що йому не можна знаходитись саме в таких приміщеннях", – розповів захисник Олександра Журби.

Він додав, що буде подаватиме апеляцію на зміну запобіжного або клопотання на зменшення суми застави.

Нагадаємо, 2 жовтня Лисенка і директора департаменту інфраструктури міськради викрили на хабарі в розмірі 2,13 млн гривень. 

Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України.

4 жовтня суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександрові Лисенку - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

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