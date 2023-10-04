Навіть одна ракета HIMARS спричинила б серйозніші руйнування, - ООН про теракт у Оленівці

Крім того, свідки розповіли, що чули численні вибухи

Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS колонії для військовополонених у Оленівці.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Україні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи”, - йдеться у документі.

Лубінець зазначає, що у звіті зазначається - “відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід”.

У звіті нагадали - держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

Втім, офіс УВКПЛ не отримав інформації про виконання РФ таких зобов'язань.

“На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати”, - підсумував Лубінець.

Нагадаємо, 28 липня минулого року на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка відбувся потужний вибух. Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.

Росіяни умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

З цього приводу ООН створила моніторингову місію. У вересні 2022-го Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ця місія, яка мала розслідувати теракт, так і не прибула в Україну.

У січні 2023 року генсек ООН розпустив місію, яка мала розслідувати теракт.