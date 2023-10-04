Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів, - ЗМІ

Додаткова підтримка має прибути на місце до кінця року.

Уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Берлін надішле одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard, які забезпечуватимуть прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни”, - наводить видання слова анонімних джерел.

Очікується, що озброєння має надійти в Україну до кінця цього року. Наступні блоки IRIS-T з’являться після того, як вони будуть побудовані.

В свою чергу, депутат Німеччини Маркус Фабер, який є членом комітету з питань оборони в нижній палаті парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів.

“Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти”, — сказав він, але не повідомив деталей.

Отримана від Німеччини зброя буде використовуватися для захисту портової інфраструктури, навантаження зерна на кораблі та суден, що відходять у море.

Як раніше повідомлялось, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.