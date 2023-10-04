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Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів, - ЗМІ

Додаткова підтримка має прибути на місце до кінця року.

Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів, - ЗМІ
IRIS-T SLM
Фото: defence-ua.com

Уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Берлін надішле одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard, які забезпечуватимуть прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни”, - наводить видання слова анонімних джерел.

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Очікується, що озброєння має надійти в Україну до кінця цього року. Наступні блоки IRIS-T з’являться після того, як вони будуть побудовані.

В свою чергу, депутат Німеччини Маркус Фабер, який є членом комітету з питань оборони в нижній палаті парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів.

“Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти”, — сказав він, але не повідомив деталей.

Отримана від Німеччини зброя буде використовуватися для захисту портової інфраструктури, навантаження зерна на кораблі та суден, що відходять у море.

Як раніше повідомлялось, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.

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