Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів, - ЗМІ

Уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Берлін надішле одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard, які забезпечуватимуть прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни”, - наводить видання слова анонімних джерел.
Очікується, що озброєння має надійти в Україну до кінця цього року. Наступні блоки IRIS-T з’являться після того, як вони будуть побудовані.
В свою чергу, депутат Німеччини Маркус Фабер, який є членом комітету з питань оборони в нижній палаті парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів.
“Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти”, — сказав він, але не повідомив деталей.
Отримана від Німеччини зброя буде використовуватися для захисту портової інфраструктури, навантаження зерна на кораблі та суден, що відходять у море.
Як раніше повідомлялось, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.