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Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, ще двоє – поранені

Пошкоджені 59 цивільних об’єктів.

Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, ще двоє – поранені

Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували 12 населених пунктів Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще двоє жителів області дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог атакував міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, смт Керамік, Курдюмівка, Новогригорівка, села Кучерів Яр, Новокалинове, Петрівка, Райське, Шахтарське. Пошкоджені 59 цивільних об’єктів – 54 житлових будинки, гараж, автомобілі, лінії електропередач.

З артилерії армія РФ накрила Красногорівку – вбила людину. Авдіївка витримала 9 ворожих атак – від ракетних до танкових. Поранено цивільну особу.

Три керовані авіабомби скинула Росія на Торецьк, а також вдарила по місту з артилерії. Є поранений, пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Два авіаудари керованими авіабомбами "ФАБ-250" росіяни завдали по Шахтарському. Руйнувань зазнали 11 приватних осель. По селу Райське окупанти били зі "Смерчів" – пошкодили 23 приватних будинки.

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Нагадаємо, за добу 3 жовтня росіяни обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Унаслідок ворожих атак пошкоджені 52 цивільних об’єкти – 26 житлових будинків, магазин, цех, господарча споруда, транспортні засоби, гаражі, лінії електропередач. Семеро людей дістали поранення.

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