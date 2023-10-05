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За один день українські бійці знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку, – Сирський

Воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90.

За один день українські бійці знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку, – Сирський
Фото: Military Media Center

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за один день українські бійці знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку.

Командувач опублікував відповідне відео і зазначив, що працювала група «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го ОРБ у взаємодії з групою «Шарк» 28-ї ОМБр, групою «Клавдіча» 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

Воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також САУ 2с1 та одну БМП.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області. 

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