Окупанти протягом доби атакували 11 областей України, – ОВА

Кіровоградську область сьогодні вночі росіяни атакували дронами. Працювала ППО. Збито дев'ять безпілотників, проте є й влучання. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби на місці. Триває ліквідація пожежі. За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській за добу ворог стріляв один раз один обстріл (сім вибухів). З мінометів обстріляв Сновську громаду (Корюківський район). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 16 вибухів – з мінометів та АГС. Обстрілів зазнали Путивльська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів: міномети та скидання ВОГ за допомогою безпілотника і пуск з гелікоптера некерованої авіаракети (три вибухи). Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська громади. Минулося без постраждалих.

У Дніпропетровській зранку російські терористи відкрили вогонь по Нікополю. Наслідки атаки зʼясовуються. Вчора вдень росіяни теж обстрілювали Нікополь. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. У місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд, одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

У Луганській за минулу добу противник здійснив 149 обстрілів (554 снаряди).

У Харківській цієї ночі ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по Печенігах, зафіксовані влучання на території дачного селища; пошкоджено два будинки, сталися пожежі. Також ворог обстріляв Гороховатку. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв. Внаслідок обстрілів Глибокого є прильоти за межами села; горіла трава на площі 2 га. Вчора ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено будинок, горіла трава та чагарники. Внаслідок ворожих обстрілів з артилерії Козача Лопань Харківського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

У Запорізькій минулої доби ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах області.163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів й Кам'янського. Росіяни здійснили чотири авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, дев'ять БпЛА-атак Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки й Степового, а також 13 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я та Степового. Внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна оріхів'янка; їх оперативно доправлено до лікувальних установ. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – 12 населених пунктів: Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Новогригорівка, Курдюмівка, Керамік, Райське, Петрівка, Кучерів Яр, Шахтарське, Новокалинове. Пошкоджено об’єктів 55 житлових будинків (з них три – багатоквартирні), гараж, два цивільних автомобіля, дві ЛЕП. Одна людина загинула, троє поранених.

У Миколаївській сили та засоби протиповітряної оборони знищили 10 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

В Одеській вночі окупанти атакували область ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку (мис Чауда – Крим). Загалом знищено п'ять БпЛА.

У Херсонській сьогодні вночі рашисти вдарили з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. За минулу добу по області противник здійснив 78 обстрілів (445 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (25 снарядів). Бериславський район був під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Ворожі війська продовжують крити вогнем Херсон. Внаслідок чергових обстрілів руйнувань зазнав освітній заклад, а також житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Також рашисти обстріляли Садове Херсонського району. Постраждав 65-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї оселі. У Брускинському Бериславського району у полі на міні підірвався 32-річний чоловік; доставлений до Великоолександрівської лікарні, стан важкий. За минулу добу через російську агресіюдві людини дістали поранення. За оновленими даними, сьогодні в Херсоні загинули двоє людей.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п'яти ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.