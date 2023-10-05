​НАЗК вважає непереконливими аргументи суду щодо ексзаступника голови ОП Тимошенка

"Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника ОПУ справді є невинуватим".

Національне агентство з питань запобігання корупції ознайомилось зі змістом постанови Печерського районного суду Києва за результатами розгляду справи про можливе вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, колишнім заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим неповними та непереконливими, а відповідне рішення – невмотивованим. Проте через недосконалість законодавства у Нацагентства відсутня можливість представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції", – йдеться в повідомленні.

У НАЗК також наголосили, що агентство має повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення, проте не є стороною під час розгляду справи і не має можливості надати суду аргументи на захист своїх позицій.

"Національне агентство розуміє, що судове рішення набуло законної сили, проте питання встановлення істини у цій справі не є однозначним через відсутність змагальності та всебічності під час її розгляду. Розуміючи проблему, НАЗК ще минулого року напрацювало пакет пропозицій щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, які б могли усунути зазначені недоліки та забезпечити об’єктивний та всесторонній розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Це можливо реалізувати, надавши процесу розгляду подібних справ ознак змагальності. Наразі ці пропозиції перебувають на розгляді в Кабінеті міністрів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки передбачено впровадження норми, відповідно до якої НАЗК має бути надано статус учасника процесу у справах за складеними протоколами. У поєднанні з можливістю розгляду таких справ у Вищому антикорупційному суді замість місцевих судів це сприятиме напрацюванню усталеної судової практики щодо застосування вимог Закону "Про запобігання корупції".

"Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника ОПУ справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, Національне агентство ефективно нею скористалося б", – наголосили в НАЗК.

Нагадаємо, 28 липня, попри офіційне запрошення і висловлену обіцянку прибути до НАЗК для вручення протоколу Тимошенко не з’явився. Ексслужбовець не відреагував і на лист, яким НАЗК надіслало йому протокол для ознайомлення, підписання та надання пояснень і зауважень щодо змісту.

11 серпня 2023 року НАЗК направило до Печерського райсуду протокол про адміністративні правопорушення стосовно Тимошенка.

Раніше НАЗК перевіряло, чому Кирило Тимошенко використовував дорогу автівку Chevrolet Tahoe, яка була призначена для гуманітарних місій. Після появи в ЗМІ інформації про поїздки на Chevrolet Tahoe, ексчиновник сказав, що не буде вже користуватися цим авто і і просив передати машину в один із прифронтових регіонів.

Торік Тимошенка помітили за кермом нового Porsche Taycan вартістю близько $100 000. Авто належить ТОВ "Новем Логістик", єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. Джерела журналістів називають Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.

Тимошенко був призначений 21 травня 2019 року, тобто ще за попереднього глави ОП Андрія Богдана. Пізніше Тимошнко куратором президентського проєкту "Велике будівництво", і там не обійшлося без конфліктів. Докладніше про ексзаступника голови ОП читайте в матеріалі LB.UA "Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка".

У січні цьогод року новим заступником керівника ОП став Олексій Кулеба.