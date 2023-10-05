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Очільник “Ростеха” отримав підозру за фактами фінансування війни в Україні

Ця російська державна корпорація постачала Міноборони країни-агресорки різноманітну військову техніку та озброєння, зокрема, ракети “Кинджал”.

Очільник “Ростеха” отримав підозру за фактами фінансування війни в Україні
Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру гендиректору російської державної корпорації “Ростех” у тому, що він фінансував і організував виробництво зброї для потреб війни в Україні. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2007 році підозрюваний очолив найбільшу в Росії державну корпорацію, яка спеціалізується на розробці, виробництві та модернізації військової та спеціальної техніки. До її складу входять 11 оборонно-промислових холдингів, в тому числі АТ "Концерн «Калашников»", АТ "Концерн «УРАЛВАГОНЗАВОД»", АТ "Вертольоти росії" та АТ "Об’єднана авіабудівельна корпорація". 

За даними слідства, в середині 2022 року підозрюваний отримав від вищого політичного керівництва РФ вказівку щодо термінової організації збільшення виробництва зброї та іншого військового обладнання, необхідного окупаційним військам для утримання тимчасово окупованих територій, ведення наступальних дій та агресивної війни на території України.

З цією метою російські військові заводи були переведені на нові графіки роботи у 3-4 зміни щоденно, а їх співробітникам заборонили відпустки.

Задокументовано факти виробництва протягом 2022-2023 років та передачі для потреб збройних сил РФ великої кількості зброї, в тому числі: БПЛА "Ланцет"; РСЗВ "Торнадо"; винищувачів СУ-35С, СУ-30СМ2, СУ-57; гвинтокрилів двох типів; танків Т-80БВМ та Т-72Б3М; самохідних мінометів "ДРОК"; модернізованих самохідних гаубиць 2С19М2 "Мста-С". 

Зі свого боку, СБУ повідомила, що йдеться саме про Сергія Чемезова, який, як зазначає спецслужба, є другом Путіна. 

Відомство зазначило, що саме "Ростех" постачає "Кинджали" для ударів по Україні. 

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру топменеджерці "Роснафти". Вона пише пісні, в яких вихваляє Путіна і заперечує існування України. Колаборантка родом із Вінниці. Російське громадянство вона отримала у 2014 році.

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