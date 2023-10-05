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Апеляційний суд у Сербії відмовився екстрадувати до України ексгенерала СБУ Наумова

Таким чином апеляція підтвердила рішення Вищого суду першої інстанції у Ниші.

Апеляційний суд у Сербії відмовився екстрадувати до України ексгенерала СБУ Наумова
Андрій Наумов
Фото: radiosvoboda.org

У Сербії апеляційний суд відмовив в екстрадиції до України колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, передає "Радіо Свобода".

Таким чином апеляція підтвердила рішення Вищого суду першої інстанції.

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі ексгенерала Служби безпеки Наумова на запит української сторони.

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Нагадаємо, Наумова заарештували в червні на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним був піймали і громадянина Німеччини Александара Акста, в автомобілі виявилиі незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди.

У липні Вищий суд сербського міста Ниш відхилив запит України щодо екстрадиції Наумова. А минулого місяця український експосадовець отримав від сербського суду рік позбавлення волі за відмивання грошей. Під час судових засідань у Сербії Наумов заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Також стало відомо, що ексгенералу СБУ, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок в РФ. Росія готова це робити в обмін на свідчення проти Володимира Зеленського.

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