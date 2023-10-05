Німеччина передала спеціалізоване будівельне обладнання для прифронтових територій України

Обладнання потрібне для віднослення доріг на прифронтових територіях.

Україна отримала обладнання від Німеччини, необхідне для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг на прифронтових територіях.

Про це йдеться у повідомленні посольства ФРН в Україні у соцмережі "Х".

"THW (Федеральне агентство технічної допомоги) передає екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг. Допомога фінансується МЗС Німеччини", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро. Також, Уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак.