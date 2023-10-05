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Німеччина передала спеціалізоване будівельне обладнання для прифронтових територій України

Обладнання потрібне для віднослення доріг на прифронтових територіях.

Німеччина передала спеціалізоване будівельне обладнання для прифронтових територій України
Фото: Bundesanstalt THW

Україна отримала обладнання від Німеччини, необхідне для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг на прифронтових територіях.

Про це йдеться у повідомленні посольства ФРН в Україні у соцмережі "Х". 

"THW (Федеральне агентство технічної допомоги) передає екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг. Допомога фінансується МЗС Німеччини", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро. Також, Уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак.

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