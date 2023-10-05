Про це під час зустрічі домовилися Президент Зеленський і прем'єр Санчес.

Україна отримає від Іспанії шість установок ЗРК Hawk для протидії російським атакам на цивільні об'єкти та критично важливу інфраструктуру, а також для захисту нового зернового коридору.

Про це йдеться на сайті уряду Іспанії.

5 жовтня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і прем'єра Іспанії Педро Санчеса. Під час перемовин Санчес повідомив, що Іспанія продовжуватиме підтримувати можливості України щодо захисту своїх міст, енергетичної інфраструктури та портів.

Іспанський прем'єр повідомив про постачання нових систем протиповітряної оборони та засобів для боротьби із дронами, а також відповідну підготовку у цій галузі для українських солдатів та нове обладнання для розмінування.

Нагадаємо, Президент Зеленський нині повідомив, що провів результативну зустріч із прем’єр-міністром Іспанії.

У вересні країна анонсувала нові пакети допомоги для нашої держави. Також Іспанія повідомила, що подвоїть кількість українських військовослужбовців, які пройдуть навчання цього року.