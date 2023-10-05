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Парламент Грузії ухвалив так званий "наметовий закон"

Він забороняє встановлювати намети, сцени біля державних установ.

Парламент Грузії ухвалив так званий "наметовий закон"
Фото: sova.news

Парламент Грузії ухвалив так званий "наметовий закон" ("Про збори та маніфестації"), правки до якого запропонувала більшість "Грузинської мрії", передає "Ехо Кавказу".

Документ підтримали 74 депутати, проти виступили 22.

Запропоновані зміни забороняють розгортати намети, сцени, підсилювальні пристроїв поблизу державних установ. У пояснювальній записці автори зазначили, що ці норми запровадили на підставі нещодавньої заяви Служби державної безпеки.

У ній ішлося, що на території Грузії та за межами держави діє група осіб, яка планує у жовтні-грудні дестабілізувати ситуацію в країні та влаштувати масові заворушення. Мета угруповання - повалення влади насильницьким шляхом. Фінансують зловмисників з-за кордону.

Водночас перед грузинським парламентом триває акція протесту проти згаданих правок. Люди приходять сюди з прапорами, наметами та іншими атрибутами, які, відповідно до оновленого закону, стали незаконними предметами.

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Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії вважає авторами «революційного сценарію» ексзаступника міністра внутрішніх справ і колишнього начальника одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, ексміністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, охоронця третього президента Саакашвілі Михайла Батурина та командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі.

При цьому грузинська сторона заявила, що до цього залучена і Україна. На цей закид відреагувало МЗС.

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