У Києві викрили групу малолітніх, яких підозрюють у обкраданні могил захисників України

Столичні правоохоронці встановили вісім хлопців та дівчат, 2010 та 2011 р. н., яких підозрюють у обкраданні могил захисників України. Їх разом з батьками доставили до поліції для проведення виховної роботи та складання адмінматеріалів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Місцева мешканка повідомила в поліцію про конфліктну ситуацію з неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Відвідуючи могилу свого загиблого на війні чоловіка жінка бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Жінка зробила дітям зауваження, останні їй нагрубили у відповідь.

Правоохоронці виїхали на місце події, де поспілкувались із іншими відвідувачами кладовища.

“На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти а також інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять”, - розповів начальник сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артур Лісниченко.

На батьків виявлених порушників склали адміністративні матеріали за неналежне виховання дітей.

Поліцейські повідомили, що будуть залучати соціальні служби та адміністрацію шкіл, в яких навчаються порушники, для недопущення повторення таких аморальних вчинків.

Викрадені речі, які правоохоронцям вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових, запевнили в поліції.

Раніше повідомлялось, що працівники поліції підозрюють жителя Люботина Харківської області у скоєнні наруги над могилами бійців Збройних сил України. Зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання.