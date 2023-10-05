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Українська авіація завдала 12 ударів по місцях зосередження противника

Знмщено особовий склад, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях зосередження противника
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала протягом минулої доби 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і трьох - по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи українських ракетних військ вразили вузол зв'язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, три артилерійські засоби та станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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