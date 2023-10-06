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ЄС разом із Британією та Албанією розробляє план боротьби з контрабандою мігрантів

До нього залучать країни, які не є членами блоку.

ЄС разом із Британією та Албанією розробляє план боротьби з контрабандою мігрантів
Фото: Reuters

Євросоюз об’єднав зусилля з Великою Британією та Албанією, щоб розширити боротьбу з контрабандистами людей у Європі.

Про це пише The Guardian.

Відповідний план був розроблений на полях саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Гранаді, до якого приєдналися президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідери Франції, Нідерландів та Албанії – Еммануель Макрон, Марк Рютте та Еді Рама, а також прем'єр-міністри Італії та Великобританії.

Макрон розповів, що вони погодили новий план із п’яти пунктів, який буде використано для всіх членів спільноти, зокрема 17 країн, що не є членами євроблоку.

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За його словами, з організованою злочинністю будуть боротися не лише в Середземному морі та Ла-Манші, але й у всій Європі.

“Ми розширимо цей формат і такий підхід до ЄПС. Це має набагато більше сенсу, оскільки ми матимемо коаліцію охочих: члени ЄС, Європейської комісії плюс Албанія та Великобританія та всі інші країни, готові приєднатися до ініціативи”, − сказав президент Франції.

Цим країнам пропонуватимуть допомогу для зміцнення кордонів і припинення контрабанди людей за допомогою спільної розвідки, поліції та стратегій безпеки.

Учасники плану також працюватимуть над посиленням пошуково-рятувальних місій, щоб запобігти повторенню трагедії у Греції, коли у червні внаслідок затоплення рибальского човна загинули сотні мігрантів. Крім того, вони активізують співпрацю з африканськими ключовими країнами для усунення основних причин міграції. Відповідно до плану, також триватиме робота щодо “гуманітарного прийому та переселення тих, хто має право на захист”.

Нагадаємо, напередодні представники 27 держав-членів ЄС досягли угоди щодо нелегальної міграції. Наразі триватимуть переговори з Європейським парламентом. Очікується, що робочу міграційну систему напрацюють до виборів до ЄП у 2024 році.

Згідно з угодою, такі країни, як Італія, які приймають багато середземноморських мігрантів, можуть прискорити процедури надання притулку та просити підтримку у колег із ЄС, включно з фінансовою допомогою та переселенням.

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