Адміністрація Байдена планує розширити прикордонну стіну з Мексикою

У Білому домі заявили, що нова заява не суперечить позиції президента "не спрямовувати долари американських платників податків на стіну".

Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати секції до прикордонної стіни, щоб запобігти рекордним перетинам мігрантів з Мексики.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що таким чином Білий дім продовжує політику колишнього президента Дональда Трампа і фаворитом серед кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році. Трамп зробив будівництво прикордонних бар’єрів центральним принципом своєї першої президентської кампанії.

Після вступу на посаду у 2021 році Байден пообіцяв “більше не спрямовувати долари американських платників податків на будівництво стіни на кордоні”, а також переглянути всі ресурси, які вже були виділені.

Адміністрація заявила, що нова заява не суперечить позиції Байдена, оскільки гроші, які були виділені під час президентства Трампа у 2019 році, повинні бути витрачені зараз.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що будівельний проєкт схвалили під час попередньої адміністрації. Закон вимагає, щоб уряд використав кошти. “Ми неодноразово просили Конгрес скасувати виділення цих коштів, але цього не зробили, і ми змушені дотримуватися закону”, − сказав він.

Трамп, однак, поспішив заявити про свою перемогу. “Як я часто заявляв, протягом тисячоліть лише дві речі стабільно працювали: колеса та стіни. Чи вибачиться Джо Байден переді мною та Америкою за те, що так довго не міг почати діяти…”, − написав він у соцмережах.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав дії Білого дому “кроком назад”.

Імміграція, ймовірно, буде темою передвиборчої кампанії в президентських перегонах у США. Вересневе опитування Reuters/Ipsos показало, що більшість американців − 54% − погоджуються з твердженням, що “імміграція ускладнює життя корінних американців”. Рішення адміністрації Байдена розширити прикордонну стіну призведе до критики президента з боку його лівого електорату, зокрема прихильників імміграції та екологів, які виступають проти розширення будівництва.