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Байден планує виступити зі зверненням щодо підтримки України

Коли це станеться, не повідомляється.

Байден планує виступити зі зверненням щодо підтримки України
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден хоче виголосити з приводу підтримки України велику промову, сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

Карін Жан-П’єр не уточнила, коли це звернення станеться.

Вона запевнила, що США й далі надаватимуть Україні необхідну допомогу, і цю позицію поділяють обидві партії в Конгресі. Йдеться, зокрема, і про те, щоб задовольняти потреби України на полі бою. 

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“Ми продовжуємо спостерігати, як Росія завдає ударів, подібних до сьогоднішнього на сході України…Чи можете ви уявити, що просто приходите в продуктовий магазин зі своїми дітьми, намагаючись вирішити, що приготувати на вечерю, і бачите, як стається вибух, і всюди розлітаються тіла…”, – висловилася Карін Жан-П’єр про російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинула 51 людина.

Раніше Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть нашу державу. Він закликав Конгрес дотримуватися свого слова щодо допомоги Україні та "припинити ігри".

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