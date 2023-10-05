Комісія Мінкультури оцінює стан майна Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”

Комісія Мінкультури вже задокументувала руйнування П’ятницької церкви внаслідок російського ракетного удару 19 серпня 2023 року.

У Чернігові почала працювати комісія Мінкультури, яка за результатами інвентаризації визначить заходи для збереження майна Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Комісію очолила директор Департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар’яна Томин.

“До цілісного майнового комплексу заповідника входять 26 пам’яток архітектури національного значення. Особливу цінність серед них становлять: П’ятницька церква, Спасо-Преображенський собор, Троїцький собор, Єлецький Успенський собор”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державне нерухоме майно Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” буде передано у власність держави від тимчасових користувачів.

Комісія Мінкультури вже задокументувала руйнування П’ятницької церкви, пам'ятки архітектури національного значення. Вона постраждала внаслідок російського ракетного удару 19 серпня 2023 року.

Також комісія зафіксувала занедбаний стан Спасо-Преображенського собору, котрий тривалий час перебував у користуванні релігійної громади УПЦ МП. Крім того, у незадовільному стані перебуває Троїцький собор, є й потреби щодо збереження Успенського собору Єлецького монастиря.

В Мінкультури повідомили, що комісія має визначити невідкладні заходи для збереження пам’яток заповідника та обрати першочергові об’єкти для реставрації. Також комісія має звернутися до міжнародних організацій та фондів з розрахунками потреб для проведення реставраційних та консерваційних робіт окремих обʼєктів.

Нагадаємо, історичний центр Чернігова планують включити до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.