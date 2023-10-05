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На 7-му Київському тижні критики пройде українська прем'єра стрічки Софії Копполи «Прісцилла» про дружину Елвіса

Виконавиця головної ролі Кейлі Спені отримала нагороду Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

На 7-му Київському тижні критики пройде українська прем'єра стрічки Софії Копполи «Прісцилла» про дружину Елвіса
Фото: Київський тиждень критики

Київський тиждень критики повідомив про сьому картину міжнародної програми. Нею стане біографічна драма про дружину Елвіса Преслі «Прісцилла» режисерки Софії Копполи («Труднощі перекладу», «Незаймані самогубиці»). Режисерка представлена на фестивалі вже удруге — у 2017 році її фільмом «Фатальна спокуса» відкрився перший Київський тиждень критики.

Відправною точкою подій у фільмі стає 1959 рік. Прісцилла — юна донька американського військового, який несе службу в Німеччині. Дівчина сумує за безтурботним підлітковим життям в Америці й без вагань приймає від незнайомця запрошення на вечірку. Там вона зустрічає Елвіса Преслі — і починається сповнена пригод і небезпек історія їхнього кохання, шлюбу та скандального розлучення.

За свою роботу в картині актриса Кейлі Спені («Погані часи в Ель-Роялі») отримала Кубок Вольпі Венеційського міжнародного кінофестивалю за найкращу жіночу роль. Елвіса ж у стрічці втілив Джейкоб Ейлорді — зірка серіалу «Ейфорія» та актор «Солодкого сходу», який теж покажуть на Київському тижні критики.

Інші шість стрічок міжнародної секції фестиваль оголосив раніше. Загалом програма 7-го Київського тижня критики налічує 26 фільмів.

7-й Київський тиждень критики триватиме 12-18 жовтня у кінотеатрі «Жовтень». Продаж квитків на фільми триває.

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