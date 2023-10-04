Закарпатські митники вилучили 18 творів мистецтва загальною вартістю понад 1,2 млн грн, які становлять художню, антикварну та колекційну цінність.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Водій мікроавтобуса намагався ввезти картини в Україну «зеленим коридором» без декларування. 35-річний закарпатець повертався із Чехії через митний пост "Ужгород-автомобільний", що на українсько-словацькому кордоні. Затриманий запевняв, що не перевозить товар, який підлягає декларуванню. Однак митники перевірили вміст багажного відсіку мікроавтобуса і виявили картини.

Щодо водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Незадекларовані картини різних жанрів (портрети, пейзажі, натюрморти тощо) були вилучені для проведення експертизи.

За висновком мистецтвознавчої експертизи Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, загальна вартість цих картин становить 1 мільйон 273 тисячі гривень. Також комісія дійшла висновку, що дані художні твори мають

Серед них - авторська робота P. Ferretti «Природа» (1910 р.) оцінена експертами у 120 тис. грн, твір Бейли Івані-Грюнвальдт «Пейзаж з кільми» (1920 р.) - у 350 тис. грн, J. Mazerolle «Жінка» (19 століття) – у 250 тис. грн, а невідомого автора «Міфологічна сцена» (друга половина 19 століття) – у 120 тис. грн.

Фото: Державна митна служба України

Фото: Державна митна служба України

Нагадаємо, раніше співробітники Київської митниці знайшли у вантажівці, що прибула з Франції, 98 картин, які були заховані серед дерев'яних рам. Одна з картин датована 1842 роком.

Тим часом росіяни вивезли з Херсонщини до Криму близько 15000 музейних експонатів. Серед них – картини 17-20 століття і роботи сучасних художників.