Кінопремія “Золота Дзиґа” визнала “Памфір” найкращим українським фільмом року

За версією VII Національної кінопремії “Золота Дзиґа” найкращим українським фільмом року стала стрічка “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Нагороду вручили продюсерам Олександрі Костіній, Євгенії Яцуті, Артему Колюбаєву, Альоні Тимошенко та режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку”, - повідомили в Держкіно.
Загалом команда фільму виборола 11 нагород:
- Відкриття року - Дмитро Сухолиткий-Собчук
- Найкраща режисерська робота - Дмитро Сухолиткий-Собчук
- Найкращий сценарій - Дмитро Сухолиткий-Собчук
- Найкраща операторська робота - Микита Кузьменко
- Найкраща робота художника-постановника - Іван Михайлов
- Найкраща чоловіча роль - Олександр Яцентюк
- Найкраща жіноча роль другого плану - Олена Хохлаткина
- Найкращий дизайн костюмів - Марія Квітка
- Найкращий грим - Марія Пілунська
- Найкращі спеціальні ефекти - Денис Рева
- Найкращий фільм - Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Дмитро Сухолиткий-Собчук.
- Також члени команди були номіновані ще в трьох категоріях:
- Найкраща жіноча роль – Соломія Кирилова
- Найкраща чоловіча роль – Іван Шаран та Олександр Ярема
- Найкращий звук – Сергій Степанський
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Нагадаємо, британське видання The Guardian опублікувало список найкращих фільмів 2023 року на цей момент. До нього увійшла стрічка "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.