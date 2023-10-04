Кінопремія “Золота Дзиґа” визнала “Памфір” найкращим українським фільмом року

За версією VII Національної кінопремії “Золота Дзиґа” найкращим українським фільмом року стала стрічка “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Нагороду вручили продюсерам Олександрі Костіній, Євгенії Яцуті, Артему Колюбаєву, Альоні Тимошенко та режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку”, - повідомили в Держкіно.

Загалом команда фільму виборола 11 нагород:

Відкриття року - Дмитро Сухолиткий-Собчук

Найкраща режисерська робота - Дмитро Сухолиткий-Собчук

Найкращий сценарій - Дмитро Сухолиткий-Собчук

Найкраща операторська робота - Микита Кузьменко

Найкраща робота художника-постановника - Іван Михайлов

Найкраща чоловіча роль - Олександр Яцентюк

Найкраща жіноча роль другого плану - Олена Хохлаткина

Найкращий дизайн костюмів - Марія Квітка

Найкращий грим - Марія Пілунська

Найкращі спеціальні ефекти - Денис Рева

Найкращий фільм - Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Також члени команди були номіновані ще в трьох категоріях:

Найкраща жіноча роль – Соломія Кирилова

Найкраща чоловіча роль – Іван Шаран та Олександр Ярема

Найкращий звук – Сергій Степанський

Нагадаємо, британське видання The Guardian опублікувало список найкращих фільмів 2023 року на цей момент. До нього увійшла стрічка "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.