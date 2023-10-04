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Кінопремія “Золота Дзиґа” визнала “Памфір” найкращим українським фільмом року

Загалом команда фільму виборола 11 нагород.

Кінопремія “Золота Дзиґа” визнала “Памфір” найкращим українським фільмом року
Стоп-кадр з фільму 'Памфір'
Фото: стоп кадр

За версією VII Національної кінопремії “Золота Дзиґа” найкращим українським фільмом року стала стрічка “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Нагороду вручили продюсерам Олександрі Костіній, Євгенії Яцуті, Артему Колюбаєву, Альоні Тимошенко та режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку”, - повідомили в Держкіно.

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Загалом команда фільму виборола 11 нагород:

  • Відкриття року - Дмитро Сухолиткий-Собчук
  • Найкраща режисерська робота - Дмитро Сухолиткий-Собчук
  • Найкращий сценарій - Дмитро Сухолиткий-Собчук
  • Найкраща операторська робота - Микита Кузьменко
  • Найкраща робота художника-постановника - Іван Михайлов
  • Найкраща чоловіча роль - Олександр Яцентюк
  • Найкраща жіноча роль другого плану - Олена Хохлаткина
  • Найкращий дизайн костюмів - Марія Квітка
  • Найкращий грим - Марія Пілунська
  • Найкращі спеціальні ефекти - Денис Рева
  • Найкращий фільм - Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Дмитро Сухолиткий-Собчук.
  • Також члени команди були номіновані ще в трьох категоріях:
  • Найкраща жіноча роль – Соломія Кирилова
  • Найкраща чоловіча роль – Іван Шаран та Олександр Ярема
  • Найкращий звук – Сергій Степанський

Нагадаємо, британське видання The Guardian опублікувало список найкращих фільмів 2023 року на цей момент. До нього увійшла стрічка "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

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