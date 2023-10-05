На українську кінострічку “Довбуш” продано більше 390 тисяч квитків

Після шостого прокатного вікенду кількість проданих на українську кінострічку “Довбуш” квитків сягнула 390 795.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Завдяки надпотужній підтримці глядачів фільм вже понад місяць збирає повні зали й продовжує завойовувати увагу ще більшої кількості глядачів”, - йдеться у повідомленні.

За цей час касові збори фільму склали 55 158 183 гривень.

Покази стрічки тривають, зазначили у Держкіно.

Як раніше повідомлялось, після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року.