США вдарили по протикорабельних ракетах хуситів, – ЗМІ

Цього удару завдали після того, як хусити обстріляли балкер під прапором Мальти, що належить Греції.

Сьогодні, 16 січня, американські військові завдали нового удару по протикорабельних балістичних ракетах хуситів у Ємені.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Представники США на умовах анонімності заявили, що удару завдали по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів.

Цей удар завдали після того, як хусити обстріляли балкер під прапором Мальти, що належить Греції. Він прямував на північ у Червоному морі в 76 морських милях на північний захід від єменського порту Саліф.

Єменські хусити здійснили атаку на корабель "Зографія", використовуючи морські ракети. Це призвело до "прямого влучення", заявив військовий речник угруповання Ях'я Сареа.

Судно “Зографія” прямувало з В’єтнаму до Ізраїлю з 24 членами екіпажу на борту. Під час нападу на неї не було вантажу, постраждалих немає, хоча було завдано матеріальних збитків.