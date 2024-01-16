США вдарили по протикорабельних ракетах хуситів, – ЗМІ

Сьогодні, 16 січня, американські військові завдали нового удару по протикорабельних балістичних ракетах хуситів у Ємені.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Представники США на умовах анонімності заявили, що удару завдали по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів.
Цей удар завдали після того, як хусити обстріляли балкер під прапором Мальти, що належить Греції. Він прямував на північ у Червоному морі в 76 морських милях на північний захід від єменського порту Саліф.
Єменські хусити здійснили атаку на корабель "Зографія", використовуючи морські ракети. Це призвело до "прямого влучення", заявив військовий речник угруповання Ях'я Сареа.
Судно “Зографія” прямувало з В’єтнаму до Ізраїлю з 24 членами екіпажу на борту. Під час нападу на неї не було вантажу, постраждалих немає, хоча було завдано матеріальних збитків.
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Вчора США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі.
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Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
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У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
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Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
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Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
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ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
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У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.