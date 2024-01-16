Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Промова була присвячена боротьбі з російським нападом та об'єднанню зусиль країн, аби запобігти катастрофі.

Президент сказав, що хоробрі українські військові є шансом світу зупинити Росію. У будь-якій великій катастрофі є точка, яка здатна її зупинити, і зараз цією можливістю є Україна.

"Ми, українці, почали захищатися, коли майже ніхто в світі не вірив в Україну. Але перевернули гру. І тепер світ перестав вірити в Росію. Навіть теперішні друзі Путіна в Пхеньяні і Тегерані просто використовують його безумство, поки він має гроші та ресурси, щоб платити їм", – сказав він.

Через це світ повинен інвестувати в Україну, яка бореться, вважає президент.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули: не ескалюйте. І ми закликали до активних дій, санкцій, щоб запобігти ескалації, і нам казали: не ескалюйте. А після лютого нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Кожне «не ескалюйте» для нас звучало як «ти переможеш» для Путіна. Ми просили про нові типи озброєння, а відповіддю було «не ескалюйте». А потім зброя приїхала, і не було ескалації. Російська ракета впала на територію НАТО, а відповідь була знову – «не ескалюйте»", – заявив президент.

Президент вважає, що відповідь у цей момент могла б навчити Росію багато чому і надала б впевненості Заходу. Він наголосив, що повна сила санкцій могла б змусити Путіна до поступок. Але через "не ескалюйте" час було втрачено, як і життя багатьох українців.

"Всі думали, що Росія має ракети, які неможливо збивати. Patriot збивають усе. Багато хто боявся наслідків якщо Україна отримає ракети дальнього ураження, а в результаті Росія лише втрачає більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення... І ми можемо довести, що Росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І нам потрібно здобути перевагу в повітрі, як у Чорному морі", – додав президент.

Він наголосив, що багато санаційних кроків затримувалися на місяці і роки, бо стикалися з погрозами РФ. Але жодна з цих погроз не справдилася.

Президент додав, що кожна російська ракета має дюжини імпортних запчастин, і це означає, що бути задоволеним санкціями неможливо. Також потрібно вжити санкцій проти російської атомної сфери.

"Путін повинен пожалкувати. Потрібно, щоб він програв. Потрібно розсіяти думку, що глобальна єдність слабша, ніж ненависть однієї людини", – додав він.

Зеленський наголосив, що кожне зменшення тиску на Росію додає років війни.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG