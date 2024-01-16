Кім Чен Ин хоче виключити “мирне возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче виключити концепцію “мирного возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції своєї держави, пише Bloomberg.
“Відносини між північчю та півднем є відносинами між двома державами, які ворожі одна одній, і відносинами між двома державами, які воюють”, − сказав він на засіданні Верховних народних зборів.
Кім додав, що вважає за необхідне переглянути низку положень Конституції КНДР, зазначивши, що режим прийняв вирішив ліквідувати агентства, створені для сприяння мирному возз'єднанню з Південною Кореєю. Також йшлося і про зміну “певних кордонів”.
Згідно з даними Сеула, Північна Корея колись залежала від допомоги з боку Південної Кореї, а товарообіг між двома країнами у 2015 році сягнув приблизно 2,7 мільярда доларів. Але в міру того, як Кім продовжував модернізувати свій ядерний арсенал, торгівля з Сеулом, яка колись складала близько 10% економіки КНДР, зупинилася внаслідок міжнародних санкцій за атомні амбіції Кіма.
- Режим Кіма розпочав 2024-й рік із проведення артилерійських навчань із бойовою стрільбою поблизу південнокорейського прикордонного острова, який став місцем одних з найсмертоносніших протистоянь між двома Кореями з часів закінчення Корейської війни 1950-1953 років. Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після війни біля західного узбережжя силами, які очолювали США.
- Останніми місяцями північнокорейський лідер звернувся до Росії з проханням надання Пхеньяну фінансування, товарів та технологій в обмін на боєприпаси та ракети для війни проти України.
- Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
- Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
- Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
- У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
- Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.
- Вже у січні 2024-го Кім Чен Ин повідомив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.