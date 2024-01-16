Кім Чен Ин хоче виключити “мирне возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче виключити концепцію “мирного возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції своєї держави, пише Bloomberg.

“Відносини між північчю та півднем є відносинами між двома державами, які ворожі одна одній, і відносинами між двома державами, які воюють”, − сказав він на засіданні Верховних народних зборів.

Кім додав, що вважає за необхідне переглянути низку положень Конституції КНДР, зазначивши, що режим прийняв вирішив ліквідувати агентства, створені для сприяння мирному возз'єднанню з Південною Кореєю. Також йшлося і про зміну “певних кордонів”.

Згідно з даними Сеула, Північна Корея колись залежала від допомоги з боку Південної Кореї, а товарообіг між двома країнами у 2015 році сягнув приблизно 2,7 мільярда доларів. Але в міру того, як Кім продовжував модернізувати свій ядерний арсенал, торгівля з Сеулом, яка колись складала близько 10% економіки КНДР, зупинилася внаслідок міжнародних санкцій за атомні амбіції Кіма.