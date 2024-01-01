Кім Чен Ин заявив про "необхідність знищення" столиць США і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, за даними видання, Кім Чен Ин сказав, що небезпека збройного протистояння на Корейському півострові швидко стає реальністю через ворожі маневри ворогів, у тому числі Сполучених Штатів, які вимагають від країни "загострити заповітний меч", щоб захистити себе.