Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСвіт

Кім Чен Ин заявив про "необхідність знищення" столиць США і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію

Лідер КНДР звинуватив Штати у "ворожих маневрах".

Кім Чен Ин заявив про "необхідність знищення" столиць США і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, за даними видання, Кім Чен Ин сказав, що небезпека збройного протистояння на Корейському півострові швидко стає реальністю через ворожі маневри ворогів, у тому числі Сполучених Штатів, які вимагають від країни "загострити заповітний меч", щоб захистити себе.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies