У Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала, – Reuters

Підземні поштовхи викликали також цунамі у Японському морі.

У понеділок 1 січня у центральній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,6 бала. Поштовхи викликали також цунамі.

"Цунамі висотою близько 1 метра обрушилося на частини узбережжя Японського моря з очікуваною більшою хвилею", – пише Reuters.

CNN повідомив, що землетрус, глибина якого становила 10 кілометрів, стався о 16:10 за місцевим часом приблизно за 42 кілометри на північний схід від Анамізу в префектурі Ісікава.

Японське метеорологічне агентство опублікувало попередження про цунамі для прибережних префектур Ісікава, Ніігата і Тояма.

На даний момент на атомних електростанціях немає ніяких відхилень, проте профільні служби уважно стежать за ситуацією.