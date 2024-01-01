У Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала, – Reuters

У понеділок 1 січня у центральній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,6 бала. Поштовхи викликали також цунамі.
"Цунамі висотою близько 1 метра обрушилося на частини узбережжя Японського моря з очікуваною більшою хвилею", – пише Reuters.
CNN повідомив, що землетрус, глибина якого становила 10 кілометрів, стався о 16:10 за місцевим часом приблизно за 42 кілометри на північний схід від Анамізу в префектурі Ісікава.
Японське метеорологічне агентство опублікувало попередження про цунамі для прибережних префектур Ісікава, Ніігата і Тояма.
На даний момент на атомних електростанціях немає ніяких відхилень, проте профільні служби уважно стежать за ситуацією.
- 11 березня 2011 року в Японії стався найпотужніший в історії країни землетрус магнітудою 9,0. Він викликав потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їх ключову інфраструктуру та спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1". Тоді загинули близько 18 тисяч людей і майже пів мільйона в регіоні були змушені покинути свої домівки.
- 2 грудня потужний землетрус стався на Філіппінах. За даними сайту Геологічної служби США, потужність поштовхів сягала 7,6 бала.
- Внаслідок землетрусу, що трапився 18 грудня у Китаї, загинули щонайменше 120 людей. Місцева влада повідомила, що пошкоджено близько 4700 будинків. Щонайменше 700 людей були травмовані.