Ізраїльський уряд сьогодні схвалив призначення нового міністра закордонних справ замість Елі Коена.

Про це пише Reuters.

Коен стане міністром енергетики в рамках попередньо узгодженої ротації міністрів, йдеться в заяві уряду. Його посаду натомість посяде Ісраель Кац.

Ці призначення мають бути затверджені парламентом Ізраїлю.

Уряд також дав зелене світло на перенесення муніципальних виборів, які відбудуться в лютому, за умови схвалення парламентом.

“Зазвичай ми не проводимо вибори під час війни, але ці вибори були визначені заздалегідь. Один раз їх уже перенесли”, − йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра.