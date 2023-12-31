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Ізраїльський уряд сьогодні схвалив призначення нового міністра закордонних справ

Елі Коен має очолити міністерство з питань енергетики.

Ізраїльський уряд сьогодні схвалив призначення нового міністра закордонних справ
Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський уряд сьогодні схвалив призначення нового міністра закордонних справ замість Елі Коена.

Про це пише Reuters.

Коен стане міністром енергетики в рамках попередньо узгодженої ротації міністрів, йдеться в заяві уряду. Його посаду натомість посяде Ісраель Кац.

Ці призначення мають бути затверджені парламентом Ізраїлю.

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Уряд також дав зелене світло на перенесення муніципальних виборів, які відбудуться в лютому, за умови схвалення парламентом.

“Зазвичай ми не проводимо вибори під час війни, але ці вибори були визначені заздалегідь. Один раз їх уже перенесли”, − йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра. 

  • Раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він прийняв друге надзвичайне рішення щодо продажу зброї на 147,5 мільйона доларів, включаючи запали, заряди та капсули, які необхідні для функціонування 155-мм снарядів, які Ізраїль вже придбав.
  • Головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу триватиме кілька місяців.
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