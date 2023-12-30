Адміністрація Байдена в обхід Конгресу схвалила екстрений продаж зброї Ізраїлю

Вже вдруге за цей місяць адміністрація Байдена схвалює екстрений продаж зброї Ізраїлю в обхід Конгресу, на суму 147,5 мільйонів доларів.

За інформацією Associated Press, у п'ятницю, 29 грудня, держсекретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він прийняв друге надзвичайне рішення щодо продажу зброї на 147,5 мільйона доларів, включаючи запали, заряди та капсули, які необхідні для функціонування 155-мм снарядів, які Ізраїль вже придбав.

"Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі", — повідомили у департаменті.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе від загроз, з якими він стикається", — йдеться в повідомленні Держдепу.

У грудні США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів. Цей пакет, у якому використовуються "обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні", передбачає надання зброї та техніки з раніше запланованого скорочення.