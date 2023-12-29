ПАР подала до Міжнародного суду ООН позов про геноцид проти Ізраїлю

ПАР просить суд прийняти тимчасові або короткострокові заходи, які зобов’язують Ізраїль припинити військову кампанію в Газі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі своєю південноафриканської колегою Наледі Пандор

Південно-Африканська республіка (ПАР) подала до Міжнародного суду ООН позов про геноцид щодо палестинців проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві ПАР стверджується, що Ізраїль порушує свої зобов'язання за договором, розробленим після Голокосту, який визнає злочином спробу знищити народ цілком або частково.

ПАР просить суд прийняти тимчасові або короткострокові заходи, які зобов’язують Ізраїль припинити військову кампанію в Газі. На думку ПАР, це необхідно для захисту від подальшої серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу.

Дата слухання не призначена.

Втім, у відповіді на позов МЗС Ізраїлю звинуватило ХАМАС у стражданнях палестинців у секторі Газа, оскільки ХАМАС використовує їх як живий щит і викрадають в них гуманітарну допомогу.

“Ізраїль чітко дав зрозуміти, що жителі сектора Газа не є ворогом, і докладає всіх зусиль, щоб обмежити шкоду тим, хто не залучений, і дозволити гуманітарній допомозі потрапити в сектор Газа”, — йдеться в заяві міністерства.

Раніше стало відомо, що ПАР відкликає дипломатів з Ізраїлю, щоб переоцінити відносини між країнами.

22 листопада Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню на чотири дні. Згодом період тиші продовжили.

1 грудня Ізраїль і ХАМАС відновили бойові дії після тижневого припинення вогню. ЦАХАЛ повідомив, що терористи порушили режим припинення вогню.

4 грудня Ізраїль заявив про поширення наземної операції на всю Газу після зірваного 1 грудня "режиму тиші".

24 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у опублікованому ролику заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. Він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.