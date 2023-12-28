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ЦАХАЛ повідомив про бойові дії у районі Дарадж Туффа у Газі

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по пусковому майданчику протитанкових ракет.

ЦАХАЛ повідомив про бойові дії у районі Дарадж Туффа у Газі
Бійці ЦАХАЛ у секторі Гази
Фото: X

Армія оборони Ізраїлю повідомила про бойові дії у районі Дарадж Туффа в місті Газа на півночі території.

Про це інформує телеграм-канал ЦАХАЛу.

Зазначено, що ХАМАС вдарив з ручних протитанкових гранатометів по автомобілю ізраїльських військових. Після цього наземні війська ЦАХАЛу уразив будівлю, звідки терористи стріляли, знищивши інфраструктуру.

Крім того, Армія оборони завдала удару по пусковому майданчику протитанкових ракет, де перебували бойовики. 

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“Протягом останніх двох днів війська Армії оборони Ізраїлю проводили бойові дії в районі Дарадж-Туффа та знищили терористів як на землі, так і повітряними ударами”, − зазначив Тель-Авів.

  • 26 грудня Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація всього палестинського суспільства.
  • 27 грудня головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу триватиме багато місяців.
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