ЦАХАЛ повідомив про бойові дії у районі Дарадж Туффа у Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомила про бойові дії у районі Дарадж Туффа в місті Газа на півночі території.

Про це інформує телеграм-канал ЦАХАЛу.

Зазначено, що ХАМАС вдарив з ручних протитанкових гранатометів по автомобілю ізраїльських військових. Після цього наземні війська ЦАХАЛу уразив будівлю, звідки терористи стріляли, знищивши інфраструктуру.

Крім того, Армія оборони завдала удару по пусковому майданчику протитанкових ракет, де перебували бойовики.

“Протягом останніх двох днів війська Армії оборони Ізраїлю проводили бойові дії в районі Дарадж-Туффа та знищили терористів як на землі, так і повітряними ударами”, − зазначив Тель-Авів.

22 листопада Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню на чотири дні. Згодом період тиші продовжили.

1 грудня Ізраїль і ХАМАС відновили бойові дії після тижневого припинення вогню. ЦАХАЛ повідомив, що терористи порушили режим припинення вогню.

4 грудня Ізраїль заявив про поширення наземної операції на всю Газу після зірваного 1 грудня "режиму тиші".

24 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у опублікованому ролику заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. Він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.