США запропонували G7 план конфіскації російських активів на $300 млрд, – FT

Розглядаються різні варіанти, починаючи від прямої конфіскації до отримання доходів від заморожених активів або використання їх як застави для отримання кредитів.

Вашингтон запропонував робочим групам G7 вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Financial Times.

За даними видання, питання залишається предметом гарячих дискусій у європейських столицях і поки що жодних рішень не прийнято.Зазначається, що тема конфіскація російських активів для України є важливою для Заходу, цього місяця її обговорювали як міністри фінансів G7, так і їхні заступники.

США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували підготувати можливі варіанти до потенційної зустрічі лідерів G7 орієнтовно 24 лютого – до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Розглядаються різні варіанти, починаючи від прямої конфіскації і витрачання активів російського центрального банку, до отримання доходів від заморожених активів або використання їх як застави для отримання кредитів.

Три робочі групи, запропоновані Вашингтоном, вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Як пише видання, застереження висловили Німеччина, Франція, Італія та ЄС. Також наголосили на необхідності ретельно оцінити законність конфіскації активів Москви, перш ніж приймати рішення. Кілька європейських міністрів закликали зберегти високий рівень секретності цієї роботи.

Досі Вашингтон публічно не підтримував арешт російських активів. Але цього року США в приватному порядку розповсюдили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припускають, що арешт заморожених активів Москви був би законним як "контрзахід, що спонукає Росію припинити агресію".

Повідомляється, що Європа, де знаходиться більшість російських активів, побоюється можливих наслідків для фінансової стабільності, а також російської відповіді.

Італія, яка перебирає на себе головування в G7 у 2024 році, є однією з тих, хто занепокоєний потенційною відплатою своїм компаніям, що працюють в Росії, чим Москва вже погрожувала. Росія також попередила, що припинить дипломатичні відносини зі США у відповідь на будь-яку конфіскацію активів.

ЄС, Велика Британія та Франція зазначили, що арештовані гроші не будуть легкодоступними. Їх не вистачить для покриття потреб України у відновленні, тому арешт активів не повинен відбуватися за рахунок надання фінансової підтримки Києву у 2024 році.

За останні два роки G7 змогла кілька разів подолати розбіжності між своїми членами щодо економічних заходів проти Росії, в тому числі щодо початкового широкого пакету санкцій, а також щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту.