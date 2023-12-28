У Латвії заборонили доступ до всіх сайтів, які пов'язані з російським "Яндексом"

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російською компанією "Яндекс", передає Delfi.
За словами голови Нацради Івара Аболіньша, заборонять також "Яндекс Музику", де містяться подкасти осіб, які потрапили під санкції Євросоюзу, і аналогічний контент, створений у Росії.
Торік у березні латвійський парламент затвердив поправки до закону про електронні комунікації, які дають Національній раді з електронних ЗМІ право обмежувати доступ до сайтів, які поширюють контент, що загрожує громадському порядку та національній безпеці.
Де ще заборонили російський "Яндекс"
- Влітку цього року Міністерство цифрового розвитку призупинило роботу доменного імені www.yandex.kz у Казахстані. У відомстві пояснили, що зробили це через "розміщення інтернет-ресурсу на апаратно-програмних комплексах поза територією Республіки Казахстан".
- Крім того, Офіс омбудсмана Фінляндії із захисту даних наказав групі "Яндекс" та її нідерландському партнерові Ridetech International BV призупинити передачу в Росію будь-яких персональних даних клієнтів, які збираються в службі таксі Yango, та припинити обробку зібраних персональних даних.