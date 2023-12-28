У Латвії заборонили доступ до всіх сайтів, які пов'язані з російським "Яндексом"

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російською компанією "Яндекс", передає Delfi.

За словами голови Нацради Івара Аболіньша, заборонять також "Яндекс Музику", де містяться подкасти осіб, які потрапили під санкції Євросоюзу, і аналогічний контент, створений у Росії.

Торік у березні латвійський парламент затвердив поправки до закону про електронні комунікації, які дають Національній раді з електронних ЗМІ право обмежувати доступ до сайтів, які поширюють контент, що загрожує громадському порядку та національній безпеці.

Де ще заборонили російський "Яндекс"