Росія нарощує виробництво військової техніки для продовження війни в Україні, – Bloomberg

За два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів.

Глава російської корпорації «Ростех» Сергій Чемезов прозвітував президентові Володимиру Путіну про збільшення виробництва танків і боєприпасів. Згідно звіту, за два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів, пише видання Bloomberg.

Крім того, Росія планує різке збільшення витрат на оборону у наступному році до 119,8 млрд доларів, що майже на 70% більше, ніж у 2023 році.

«У державній скарбниці достатньо коштів для забезпечення всіх потреб збройних сил Росії у війні», заявив міністр фінансів Антон Силуанов.