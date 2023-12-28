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Росія нарощує виробництво військової техніки для продовження війни в Україні, – Bloomberg

За два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів.

Росія нарощує виробництво військової техніки для продовження війни в Україні, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Глава російської корпорації «Ростех» Сергій Чемезов прозвітував президентові Володимиру Путіну про збільшення виробництва танків і боєприпасів. Згідно звіту, за два роки війни виробництво російських танків зросло всемеро, бронетехніки – більш ніж у п’ять разів, а боєприпасів – аж у п’ятдесят разів, пише видання Bloomberg.

Крім того, Росія планує різке збільшення витрат на оборону у наступному році до 119,8 млрд доларів, що майже на 70% більше, ніж у 2023 році. 

«У державній скарбниці достатньо коштів для забезпечення всіх потреб збройних сил Росії у війні», заявив міністр фінансів Антон Силуанов.

  • У вересні видання NYT зазначало, що виробництво ракет у Росії перевищує довоєнний рівень. До кінця 2022 року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів. Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа. 
  • Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через “недружню” Європу. 
  • Північна Корея продовжує постачати боєприпаси Кремлю. Супутникові знімки показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. 
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