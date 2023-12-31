Експрезидент Албанії потрапив під домашній арешт у корупційній справі

Прокуратура звинувачує 79-річного Салі Берішу у використанні свого впливу під час перебування на посаді прем'єр-міністра.

Суд в Албанії в суботу постановив помістити колишнього президента і прем’єр-міністра Салі Берішу під домашній арешт після розслідування справи про корупцію.

Про це пише Reuters.

Прокуратура звинувачує 79-річного Берішу у використанні свого впливу під час перебування на посаді прем'єр-міністра в період з 2005 по 2009 роки, щоб надати перевагу чоловікові своєї доньки в приватизації державної землі. Беріша відкидає всі обвинувачення.

Зараз Беріша очолює найбільшу опозиційну партію Албанії – Демократичну партію.

“Суд задовольнив клопотання прокуратури, змінивши попередній захід, і тепер призначив домашній арешт (для Беріші) без можливості покинути країну”, – заявив адвокат Беріші після рішення суду.

Експрезидент буде оскаржувати вирок, винесений після того, як суд визнав, що Беріша порушив вимогу двічі на тиждень звітуватися правоохоронцям.

Колишній прем'єр-міністр заперечує заяви прокуратури, звинувачуючи нинішнього прем'єр-міністра Еді Раму в політичній атаці, щоб “змусити замовкнути опозицію”.

Прокуратура ще має оголосити остаточне обвинувачення. Днем раніше Беріша заявив, що опозиція проводитиме вуличні протести в січні “до того дня, коли Рама буде повалений”.