НАЗК оприлюднило рейтинг областей за рівнем корупції

Національне агентство з питань запобіганні корупції оприлюднило рейтинг записів у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Інфографіку оприлюднили на сайті НАЗК.
Відповідно до даних, на першому місці опинилася Львівщина (1973 записи в реєстрі), на другому - Дніпропетровщина (1909), на третьому - Одещина (1213), на четвертому - Харківщина (1086), на п'ятому - Вінниччина (1035).
Найменше "корупційних записів" мають Житомирська (78), Івано-Франківська (77) та Кіровоградська (76) області.
Усього записів у реєстрі налічується 23705, судові рішення є щодо 22646.
Рейтинг статтей, за якими найчастіше судили корупціонерів:
- ч. 1 ст. 172-6 КУпАП "Порушення вимог фінансового контролю" - 13947 записів;
- ч. 1 ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" - 4140;
- ч. 2 ст. 172-7 КУпАП "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" - 1407;
- ч. 1 ст. 172-7 КУпАП Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - 1361.