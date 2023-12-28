НАЗК оприлюднило рейтинг областей за рівнем корупції

Йдеться про записи в реєстрі у розрізі регіонів України.

Національне агентство з питань запобіганні корупції оприлюднило рейтинг записів у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Інфографіку оприлюднили на сайті НАЗК.

Відповідно до даних, на першому місці опинилася Львівщина (1973 записи в реєстрі), на другому - Дніпропетровщина (1909), на третьому - Одещина (1213), на четвертому - Харківщина (1086), на п'ятому - Вінниччина (1035).

Найменше "корупційних записів" мають Житомирська (78), Івано-Франківська (77) та Кіровоградська (76) області.

Усього записів у реєстрі налічується 23705, судові рішення є щодо 22646.

Рейтинг статтей, за якими найчастіше судили корупціонерів: