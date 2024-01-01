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ЦАХАЛ заявив про виведення частини військових із сектору Гази

Також армія Ізраїлю готова до тривалої війни. 

ЦАХАЛ заявив про виведення частини військових із сектору Гази

Армія Ізраїлю починає виведення п'яти бригад із зони бойових дій у секторі Гази, оскільки військові досягли вже більшого контролю у регіоні. 

"162-га дивізія залишається зосередженою на районах Дарадж і Туфа в місті Газа; 36-та дивізія бореться з ХАМАСом у центрі Гази Аль-Бурейдж; а 98-ма, 99-та дивізії та дивізії Гази діють на півдні Смуги, в районі Хан-Юніс", – повідомляє The Times of Israel.

Також у ЦАХАЛ наголошують, що готові до тривалої війни, яка, найімоірніше, триватиме протягом 2024 року, зважаючи на зміни у темпах проведення військових кампаній.

  • Про те, що війна у Газі триватиме довго, заявив також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Ізраїль готовий битися доти, доки не досягне всіх своїх цілей.
  • Схожі думки також висловив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві. Він заявив, що "немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.
  • Нещодавно Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.
  • Бої в Газі Ізраїль почав після того, як терористи атакували ізраїльську територію 7 жовтня. 
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