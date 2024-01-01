ЦАХАЛ заявив про виведення частини військових із сектору Гази

Армія Ізраїлю починає виведення п'яти бригад із зони бойових дій у секторі Гази, оскільки військові досягли вже більшого контролю у регіоні.
"162-га дивізія залишається зосередженою на районах Дарадж і Туфа в місті Газа; 36-та дивізія бореться з ХАМАСом у центрі Гази Аль-Бурейдж; а 98-ма, 99-та дивізії та дивізії Гази діють на півдні Смуги, в районі Хан-Юніс", – повідомляє The Times of Israel.
Також у ЦАХАЛ наголошують, що готові до тривалої війни, яка, найімоірніше, триватиме протягом 2024 року, зважаючи на зміни у темпах проведення військових кампаній.
- Про те, що війна у Газі триватиме довго, заявив також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Ізраїль готовий битися доти, доки не досягне всіх своїх цілей.
- Схожі думки також висловив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві. Він заявив, що "немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.
- Нещодавно Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.
- Бої в Газі Ізраїль почав після того, як терористи атакували ізраїльську територію 7 жовтня.