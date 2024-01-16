Міністерка освіти Франції спровокувала першу кризу в новому уряді Атталя

Скандал виник через те, що Амелі Удеа-Кастера не назвала справжньої причини переведення свого сина до приватної школи.

Міністерка освіти Франції Амелі Удеа-Кастера спровокувала першу серйозну кризу в новому уряді Габріеля Атталя, не змігши назвати справжньої причини, чому її син ходить до приватної школи.

Про це пише The Guardian.

Лише через кілька днів після призначення її закликають піти у відставку. Удеа-Кастера заявила, що перевела сина через “розчарування” щодо відсутності вчителів у державній школі (на робочих місцях, - ред.). Проте колишній учитель дитини розповів газеті Libération, що школу змінили, бо навчальна установа відмовилася перевести хлопчика на рік уперед.

“Я почуваюся так, ніби мене атакували особисто. Я не був відсутня, а навіть якби це було так, мене б підмінили”, − розповіла виданню вчителька, яка вже не працює у школі.

Вчора представники профспілки викладачів зажадали від Удеа-Кастери, до повноважень якої входять також питання спорту та проведення у Парижі літніх Олімпійських ігор-2024, публічних вибачень.

Урядовиця спростувала повідомлення Libération і закликала покласти край “особистим нападкам” на неї.

“Бурхлива суперечка загрожує зірвати спроби президента Еммануеля Макрона дати уряду, який не має абсолютної парламентської більшості, нове дихання перед європейськими виборами в червні”, − зазначає The Guardian.

Фото: EPA/UPG Рада міністрів в Єлисейському палаці в Парижі

Останнє опитування громадської думки показало, що ультраправа партія Марін Ле Пен “Національне об’єднання” на 10% випереджає правлячу партію “Відродження”, яка перебуває в альянсі з центристськими партіями MoDem і Horizons.

Макрон, який вчора зібрав своїх міністрів і членів парламенту для командної розмови в Єлисейському палаці, окреслить свою політичну дорожню карту на наступні три роки сьогодні ввечері на пресконференції.