Трамп переміг на президентських кокусах в Айові

Експрезидент вирвався вперед з найбільшою перевагою в історії висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах в Айові з найбільшою перевагою в історії висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Згідно з підрахунками, Трамп отримав 51% голосів, губернатор Флориди Рон ДеСантіс – 21%, колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі – 19%. Ці троє кандидатів продовжать боротьбу за те, щоб стати офіційним кандидатом Республіканської партії на президентських виборах 2024го.

Підприємець Вівек Рамасвамі, який відзначився, зокрема, закликами припинити допомогу Україні, набрав 8% і зупинив свою кампанію, підтримавши Дональда Трампа ввечері в понеділок.

За підсумками кокусів в Айові Трамп отримав 20 голосів делегатів на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата у президенти від партії, ДеСантіс – 8, Гейлі – 7. Для остаточної перемоги та здобуття номінації кандидата потрібно набрати принаймні 1215 із 2429 голосів делегатів.

Як пише Голос Америки, виступаючи перед сотнями прихильників у місці проведення кокусу у місті Клайві (Айова), Трамп заявив, що Байден “повністю руйнує нашу країну”.

Додамо, сьогодні Трамп має з’явитися у суді у Нью-Йорку. Присяжні розглядатимуть питання про виплату додаткової компенсації журналістці, яка торік домоглася від Трампа виплати в п'ять мільйонів доларів у справі про сексуальне зловживання.

Після цього він вилетить у Нью-Гемпшир, наступний штат, що голосує, де увечері у вівторок проведе мітинг.

Про те, що таке кокуси в Айові і як вони відбувалися, читайте у нашому тексті "Кокуси в Айові: друге місце має значення".