Трамп переміг на президентських кокусах в Айові

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах в Айові з найбільшою перевагою в історії висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.
Згідно з підрахунками, Трамп отримав 51% голосів, губернатор Флориди Рон ДеСантіс – 21%, колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі – 19%. Ці троє кандидатів продовжать боротьбу за те, щоб стати офіційним кандидатом Республіканської партії на президентських виборах 2024го.
Підприємець Вівек Рамасвамі, який відзначився, зокрема, закликами припинити допомогу Україні, набрав 8% і зупинив свою кампанію, підтримавши Дональда Трампа ввечері в понеділок.
За підсумками кокусів в Айові Трамп отримав 20 голосів делегатів на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата у президенти від партії, ДеСантіс – 8, Гейлі – 7. Для остаточної перемоги та здобуття номінації кандидата потрібно набрати принаймні 1215 із 2429 голосів делегатів.
Як пише Голос Америки, виступаючи перед сотнями прихильників у місці проведення кокусу у місті Клайві (Айова), Трамп заявив, що Байден “повністю руйнує нашу країну”.
Додамо, сьогодні Трамп має з’явитися у суді у Нью-Йорку. Присяжні розглядатимуть питання про виплату додаткової компенсації журналістці, яка торік домоглася від Трампа виплати в п'ять мільйонів доларів у справі про сексуальне зловживання.
Після цього він вилетить у Нью-Гемпшир, наступний штат, що голосує, де увечері у вівторок проведе мітинг.
Про те, що таке кокуси в Айові і як вони відбувалися, читайте у нашому тексті "Кокуси в Айові: друге місце має значення".
- Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
- Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.
- Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Минулого четверга Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
- Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
- Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
- 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.
- Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".