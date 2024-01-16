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Трамп переміг на президентських кокусах в Айові

Експрезидент вирвався вперед з найбільшою перевагою в історії висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Трамп переміг на президентських кокусах в Айові
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах в Айові з найбільшою перевагою в історії висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Згідно з підрахунками, Трамп отримав 51% голосів, губернатор Флориди Рон ДеСантіс – 21%, колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі – 19%. Ці троє кандидатів продовжать боротьбу за те, щоб стати офіційним кандидатом Республіканської партії на президентських виборах 2024го.

Підприємець Вівек Рамасвамі, який відзначився, зокрема, закликами припинити допомогу Україні, набрав 8% і зупинив свою кампанію, підтримавши Дональда Трампа ввечері в понеділок. 

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За підсумками кокусів в Айові Трамп отримав 20 голосів делегатів на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата у президенти від партії, ДеСантіс – 8, Гейлі – 7. Для остаточної перемоги та здобуття номінації кандидата потрібно набрати принаймні 1215 із 2429 голосів делегатів.

Як пише Голос Америки, виступаючи перед сотнями прихильників у місці проведення кокусу у місті Клайві (Айова), Трамп заявив, що Байден “повністю руйнує нашу країну”.

Додамо, сьогодні Трамп має з’явитися у суді у Нью-Йорку. Присяжні розглядатимуть питання про виплату додаткової компенсації журналістці, яка торік домоглася від Трампа виплати в п'ять мільйонів доларів у справі про сексуальне зловживання.

Після цього він вилетить у Нью-Гемпшир, наступний штат, що голосує, де увечері у вівторок проведе мітинг.

Про те, що таке кокуси в Айові і як вони відбувалися, читайте у нашому тексті "Кокуси в Айові: друге місце має значення".

  • Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
  • Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.
  • Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Минулого четверга Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
  • Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
  • Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
  • 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.
  • Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".
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