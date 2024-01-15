Главу Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні: прогнози втішні

Міністра оборони США Ллойда Остіна після декількатижневого лікування виписали з лікарні. Він потрапив у медзаклад через ускладнення, які виникли після лікування раку простати.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону, міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон.

"Міністр Остін добре прогресував протягом усього свого перебування, і його сили відновлюються. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає", – повідомили лікарі Остіна.

Рак передміхурової залози міністра Остіна діагностували ще на початку грудня минулого року, і за деякий час йому провели простатектомію.

Хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози на одужання.