Главу Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні: прогнози втішні

Міністра оборони США Ллойда Остіна після декількатижневого лікування виписали з лікарні. Він потрапив у медзаклад через ускладнення, які виникли після лікування раку простати.
Як йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону, міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон.
"Міністр Остін добре прогресував протягом усього свого перебування, і його сили відновлюються. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає", – повідомили лікарі Остіна.
Рак передміхурової залози міністра Остіна діагностували ще на початку грудня минулого року, і за деякий час йому провели простатектомію.
Хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози на одужання.
- Міністр оборони США Ллойд Остін був 1 січня госпіталізований з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня.
- Президент США Джо Байден заявив, що не збирається звільняти голову Пентагону Ллойда Остіна після того, як той не надав інформації про свої медичні проблеми, хоча це зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США.
- Пентагон анонсував внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони Ллойда Остіна через інфекцію після операції раку передміхурової залози. Розслідування проаналізує, чи процедури Пентагону є достатніми для своєчасного інформування та ефективної передачі повноважень, у разі якщо очільники міністерства захворіють або стануть недоступними.