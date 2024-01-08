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Байден не збирається звільняти міністра оборони Ллойда Остіна

Перед тим Остін протягом кількох днів не повідомляв публічно про свою госпіталізацію.

Байден не збирається звільняти міністра оборони Ллойда Остіна
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден не збирається звільняти голову Пентагону Ллойда Остіна після того, як той не надав інформації про свої медичні проблеми.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає “Голос Америки”.

"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - сказав журналістам координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що не має інформації про характер медичної проблеми Остіна. Втім, Байден і Остін спілкувалися цими днями. 

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Кірбі зазначив, що Білий дім оцінить, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації Остіна, і "спробує навчитися із цього досвіду".

Остіна госпіталізували на Новий рік, але під час планової медичної процедури виникли ускладнення.

Ллойд Остін декілька днів не повідомляв про це Байдену та Пентагону, хоча це зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США.

Минулої суботи Остін заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що не повідомив про свою госпіталізацію.

Із закликом звільнити Остіна з посади виступили провідні республіканці, включаючи колишнього президента США Дональда Трампа.

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