Шольц закликає інші країни ЄС надати більше допомоги Україні

Підтримка України має бути більшою цього року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати Україні більшу підтримку цього року.Про це повідомляє видання BR24.

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу підтримку Україні у 2024 році. Він зазначає, що поставки зброї, заплановані більшістю держав-членів, є "занадто малими", тому зусилля необхідно збільшити.

"Поставки зброї в Україну, заплановані більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому разі є надто малими, – підкреслив канцлер після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, – Тому я закликаю наших союзників у Європейському союзі також активізувати свої зусилля на користь України".

Шольц зазначив, що не пізніше 1 лютого, до саміту ЄС має бути представлений максимально точний огляд внеску, який європейські партнери зроблять на підтримку України цього року.

"Європа повинна продемонструвати, що вона твердо стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", – попередив він.

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