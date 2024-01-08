Шольц закликає інші країни ЄС надати більше допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати Україні більшу підтримку цього року.Про це повідомляє видання BR24.
Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу підтримку Україні у 2024 році. Він зазначає, що поставки зброї, заплановані більшістю держав-членів, є "занадто малими", тому зусилля необхідно збільшити.
"Поставки зброї в Україну, заплановані більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому разі є надто малими, – підкреслив канцлер після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, – Тому я закликаю наших союзників у Європейському союзі також активізувати свої зусилля на користь України".
Шольц зазначив, що не пізніше 1 лютого, до саміту ЄС має бути представлений максимально точний огляд внеску, який європейські партнери зроблять на підтримку України цього року.
"Європа повинна продемонструвати, що вона твердо стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", – попередив він.
Допомога Німеччини Україні
- 4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку допомоги вказані 9 ЗРК IRIS-T, 1 SKYNEX з боєприпасами, додаткові ракети до систем Patriot та боєприпаси до LEOPARD 2.
- Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.
- Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.
- У грудні стало відомо, що німецький концерн планує запустити свій перший завод в Україні у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
- У 2024 році уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро.