Єврокомісія "ставиться серйозно" до імовірного використання РФ ракет КНДР в Україні

Єврокомісія попередила про відповідальність за допомогу Росії в її агресії проти України.

У Єврокомісії прокоментували повідомлення про ймовірне використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України.

"Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки", – заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, передає Європейська правда.

За словами Стано, ЄС засуджує будь-які іноземні поставки зброї для Росії.

"Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно", – зазначив Стано.

Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

"ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – додав єврочиновник.

Він наголосив, про необхідність продовження підтримки України для захисту від російської агресії.