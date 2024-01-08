Єврокомісія "ставиться серйозно" до імовірного використання РФ ракет КНДР в Україні

У Єврокомісії прокоментували повідомлення про ймовірне використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України.
"Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки", – заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, передає Європейська правда.
За словами Стано, ЄС засуджує будь-які іноземні поставки зброї для Росії.
"Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно", – зазначив Стано.
Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.
"ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – додав єврочиновник.
Він наголосив, про необхідність продовження підтримки України для захисту від російської агресії.
- Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, посилаючись на нещодавно розсекречені дані розвідки, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України, деякі з яких Росія випустила в Україну.
- Проте речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки що не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані з Північної Кореї ракети.
- Про постачання Пхеньяном снарядів окупантам відомо щонайменше з літа, однак спочатку йшлося про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, ракети до РСЗВ “Град” і танкові снаряди. Про це повідомив у вересні 2023 керівник української розвідки Кирило Буданов.