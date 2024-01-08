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Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є лише маніпуляціями Кремля, щоб зменшити військову підтриму України.

Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі, щоб залякати НАТО, – WSJ
Фото: kremlin.ru

Наприкінці минулого місяця президент Олександр Лукашенко заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України, – пише The Wall Street Journal.

Як зазначили у виданні, джерела серед американських чиновників не були багатослівними та не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. І, цілком можливо, що Лукашенко блефує. 

Водночас у липні минулого року у розвідці Міноборони США заявили, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", – пише видання.

Заяви Лукашенка про ядерну зброю на території Білорусі з'явилися саме тоді, коли Росія посилила свої погрози на адресу Заходу. 

Нещодавно Путін заявив, що "будуть проблеми" з Фінляндією після того, як НАТО "втягнуло" Гельсінкі до альянсу. У листопаді заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Польща є "ворогом", який може втратити свою державність.

Наразі відомо, що Росія вже розмістила системи "С-400" та ракетні комплекси "Іскандер" на території Білорусі. А "провокаційний ядерний крок Путіна є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", – наголошують у виданні.

В свою чергу, моніторингова білоруська група "Беларускі Гаюн" заперечує розміщення на території країни російської ядерної зброї. 

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