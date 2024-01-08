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Китай звинуватив керівника консалтингової фірми у шпигунстві на користь британського МІ-6

Пекін заявив, що британська розвідувальна служба найняла для шпигунства консультанта з “третьої країни”. 

Китай звинуватив керівника консалтингової фірми у шпигунстві на користь британського МІ-6
Міністерство державної безпеки Китаю
Фото: EPA/UPG

Китай затримав керівника закордонної консалтингової фірми за звинуваченням у шпигунстві на користь британського уряду, пише Bloomberg.

Розвідувальне агентство Китаю заявило в понеділок, що британська розвідувальна служба MI-6 найняла для шпигунства консультанта з “третьої країни”. Підозрюваний на прізвище Хуанг (Huang) нібито надавав Великобританії державні таємниці та розвіддані, повідомили у міністерстві державної безпеки (спецслужба внутрішньої і зовнішньої розвідки Китаю).

У заяві міністерства не зазначена назва фірми чи громадянство Хуанга. 

Розслідування підкреслює пильну увагу Пекіна до консалтингового сектору, який протягом минулого року піддавався антишпигунським репресіям і працівників якого часто звинувачували у витоці секретної інформації.

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Хаос у цьому секторі, який працює для навігації китайськими ринками, викликав стурбованість серед інвесторів. Бізнесмени вважають, що зацикленість президента Сі Цзіньпіна на безпеці перешкоджатиме його зусиллям щодо залучення іноземного капіталу та пожвавлення економічного зростання.

Китайське агентство повідомило, що МІ-6 звернулася до Хуанга у 2015 році, доручивши консультанту кілька разів поїхати до КНР для збору розвідувальної інформації та виявлення потенційних активів. Чоловік нібито пройшов відповідне навчання у британському агентстві.

Це перший випадок, коли Пекін стверджує про шпигунство на користь британців. Раніше міністерство держбезпеки заявляло про шпигунів, які діяли на користь американського уряду. У квітні китайська влада допитала у Шанхаї співробітників американської консалтингової компанії Bain & Co. Через місяць служба безпеки обшукала офіс експертно-дослідної компанії Capvision у Шанхаї, звинувативши компанію в сприянні шпигунству. У серпні американську компанію Due Diligence Mintz Group оштрафували за незаконний збір даних через кілька місяців після затримання її п’ятьох китайських співробітників.

  • Пекін активізував зусилля боротьби зі шпигунством і ухвалив новий закон про контррозвідку, який набув чинності минулого року. Цей закон розширює список діяльності, яку можна вважати шпигунством, збільшуючи ризики для іноземних фірм.
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