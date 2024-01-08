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У Польщі поблизу українського кордону автобус зіткнувся із вантажівкою

Чотирьох людей доставили до лікарні, ще восьми особам надали допомогу на місці.

У Польщі поблизу українського кордону автобус зіткнувся із вантажівкою
Фото: Окружне управління державної пожежної охорони в Ярославі

У Сколошові поблизу Радимно Підкарпатського воєводства, неподанік від кордону із Україною, автобус зіткнувся з вантажівкою. Чотирьох людей доставили до лікарні, ще восьми особам надали допомогу на місці.

Як зазначає видання RMF24, автобус прямував із Катовіце до Арламува і на виїзді з автомагістралі у напрямку Перемишля врізався у задню частину вантажівки. 

У поліції Перемишля виданню Укрінформ повідомили, що автобус, який потрапив в ДТП, був на польській реєстрації.

Фото: Окружне управління державної пожежної охорони в Ярославі

В автобусі разом із водієм перебувало 52 людини, з них потребували допомоги 12. Одного з поранених гелікоптером ЛНР доправили до лікарні в Жешуві, решту трьох доправили каретою швидкої допомоги до лікарень у Ярославі та Перемишлі.

Чи є серед потерпілих українці, наразі невідомо.

 

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