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Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України

Також Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. 

Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск вперше у своєму зверненні звинуватив РФ у веденні повномасштабної війни проти України, – пише AP.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. 

Понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадав війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї. 

Крім того, Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Він включив його до списку загроз "глобальному миру та людській гідності"Однією з них він назвав саме сурогатне материнство. 

Франциск наголосив, що дитина є даром, а не "основою комерційного контракту". Тому він закликав до загальної заборони цієї практики в усьому світі.

  • У січні 2023 року Папа Римський Франциск в щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, "є злочином проти Бога та людства".
  • У березні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні є інтереси декількох "імперій", і не лише російської. В інтервʼю каналу RSI він також сказав, що пропонував президенту РФ зустріч на початку війни, але отримав відмову.
  • У листопаді 2022 Папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якої вони діють в Україні, "непритаманна" народу Росії. Він послався на письменника Фьодора Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства". Амбасадорка України в США Оксана Маркарова на це відповіла, що Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського.
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