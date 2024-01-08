Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України

Також Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства.

Папа Римський Франциск вперше у своєму зверненні звинуватив РФ у веденні повномасштабної війни проти України, – пише AP.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство.

Понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадав війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.

Крім того, Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Він включив його до списку загроз "глобальному миру та людській гідності"Однією з них він назвав саме сурогатне материнство.

Франциск наголосив, що дитина є даром, а не "основою комерційного контракту". Тому він закликав до загальної заборони цієї практики в усьому світі.