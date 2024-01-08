Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України

Папа Римський Франциск вперше у своєму зверненні звинуватив РФ у веденні повномасштабної війни проти України, – пише AP.
У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство.
Понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.
Також у своєму зверненні Папа Франциск згадав війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.
Крім того, Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Він включив його до списку загроз "глобальному миру та людській гідності"Однією з них він назвав саме сурогатне материнство.
Франциск наголосив, що дитина є даром, а не "основою комерційного контракту". Тому він закликав до загальної заборони цієї практики в усьому світі.
- У січні 2023 року Папа Римський Франциск в щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, "є злочином проти Бога та людства".
- У березні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні є інтереси декількох "імперій", і не лише російської. В інтервʼю каналу RSI він також сказав, що пропонував президенту РФ зустріч на початку війни, але отримав відмову.
- У листопаді 2022 Папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якої вони діють в Україні, "непритаманна" народу Росії. Він послався на письменника Фьодора Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства". Амбасадорка України в США Оксана Маркарова на це відповіла, що Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського.