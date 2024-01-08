Єрмак обговорив із держсекретарем Ватикану повернення депортованих українських дітей

Андрій Єрмак і П’єтро Паролін телефоном обговорили залученість Ватикану до реалізації гуманітарних аспектів Української формули миру, зокрема ініціативи Bring Kids Back UA щодо повернення незаконно депортованих українських дітей.

Про таке повідомляє Офіс президента.

Крім того, йшлося про підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, та, зокрема, участь у ній представника Ватикану.

Також сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських населених пунктів, які здійснив агресор, зокрема, торік 29 грудня, а також 2 та 8 січня.

"Росія й далі знищує об’єкти цивільної інфраструктури та оселі українців. Але попри ці виклики ми продовжуємо працювати, продовжуємо боротися. Наш дух дуже міцний, і ми віримо в нашу перемогу", – зазначив Єрмак.

Також керівник Офісу президента привітав кардинала П’єтро Пароліна з високою державною нагородою України – орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

"Нещодавнє нагородження високою державною нагородою Вашої Еміненції є підтвердженням вашого особистого вагомого внеску в підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – наголосив Єрмак.