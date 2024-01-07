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Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою

Під час зустрічі йшлося про активізацію взаємодії з Токіо щодо відновлення та відбудови України.

Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, яка прибула з візитом до нашої країни.

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави відзначив, що свій перший міжнародний візит у новому році очільниця МЗС Японії здійснює саме до України, що є дуже важливим сигналом підтримки українського народу.

Президент подякував Японії та особисто прем’єр-міністру Фуміо Кішіді за потужну допомогу Україні впродовж майже двох років повномасштабної російської агресії, зокрема за політичну, гуманітарну та довготривалу фінансову підтримку української економіки.

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Також було відзначено результативне головування Японії в “Групі семи” у 2023 році й особливу увагу до України на цьому важливому міжнародному майданчику.

Окрему увагу під час зустрічі приділили активізації взаємодії з Японією щодо відновлення та відбудови України. Глава держави окреслив пріоритетні галузі співпраці та підтвердив налаштованість активно працювати з японською стороною, щоб забезпечити успішне проведення Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо.

Фото: Сайт президента

Зеленський також висловив щирі співчуття від себе та всіх українців у зв’язку з трагічними наслідками нещодавнього руйнівного землетрусу в Японії. “Народ Японії може розраховувати на підтримку Української держави та суспільства”, – зазначив він.

  • Раніше Камікава повідомила, що Японія внесе 37 млн доларів у трастовий фонд НАТО на системи виявлення дронів в Україні.
  • Раніше повідомили про неанонсований візит японської міністерки до Києва у неділю, 7 січня. Це перший візит Камікави до України з моменту її вступу на посаду у вересні.
  • Дипломатка відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі та Ірпінь. Вона також побувала біля Ірпінського моста, який українська армія була вимушена підірвати в оборонних цілях
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